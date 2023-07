Gefahr an Seen und Flüssen: Vorsicht vor Selbstüberschätzung!

Im Südwesten gibt es jedes Jahr tödliche Badeunfälle. 355 Menschen sind der DLRG zufolge im vergangenen Jahr in Deutschland ertrunken, zehn davon in Rheinland-Pfalz. Erstmals seit vier Jahren stieg damit die Zahl der tödlichen Badeunfälle wieder an. Außerdem hatte die DLRG viele Einsätze, um Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. So viele, wie seit fast 40 Jahren nicht mehr. Die meisten Menschen ertrinken in Deutschland laut der DLRG in Seen und Flüssen. Oft sind Leichtsinn und Übermut im Spiel. Daher sollte sich keiner selbstüberschätzen. Besondere Vorsicht gilt beim Schwimmen mit Kindern.