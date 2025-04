per Mail teilen

Ein ganzes Dorf steht im Zeichen der Trauer: In Weitefeld im Westerwald fand am Mittwoch eine Gedenkveranstaltung für die Familie statt, die am Sonntagmorgen einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Warum ein 16-Jähriger und seine beiden Eltern getötet wurden, ist weiter unklar. Der mutmaßliche Täter ist immer noch auf der Flucht.