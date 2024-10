per Mail teilen

Am Montagnachmittag findet im Mainzer Landesmuseum anlässlich des terroristischen Angriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober des Jahres 2023 eine Gedenkversanstaltung statt. Mitglieder von christlichen, jüdischen und muslimischen Glaubensgemeinschaften zusammen mit dem rheinland-pfälzischen Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) wollen den Opfern und den nach wie vor in den Fängen der Hamas befindlichen Geiseln gedenken.