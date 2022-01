So gedenkt Rheinland-Pfalz den Opfern des Nationalsozialismus

Am heutigen Donnerstag gibt es in ganz Rheinland-Pfalz Aktionen, um an die Opfer der NS-Herrschaft zu erinnern. Ehrengast im Landtag ist Monique Lévi-Strauss.

Als vor 77 Jahren amerikanische Soldaten das Konzentrationslager Auschwitz befreiten, zeigte sich das ganze Ausmaß des mörderischen Systems, welches die Nationalsozialisten in Europa eingeführt hatten. Zu diesem Zeitpunkt war Monique Lévi-Strauss eine junge Frau, die mit ihrer belgisch-französisch-amerikanischen Familie den Krieg in Deutschland erlebte.

Noch während des Kriegs zog die Familie, die einst aufgrund eines Jobs des Vaters nach Deutschland kam, von Nordrhein-Westfalen nach Gerolstein in der Pfalz. Sie besuchte in Prüm die Schule, wo sie auch ihr Abitur ablegte.

Lévi-Strauss berichtet in ihrer Autobiographie, dass sie während dieser Zeit immer damit rechnen musste, dass die jüdische Herkunft ihrer Mutter aufflog. Die Wohnungen der Familie wurden regelmäßig von der Gestapo durchsucht.

Nun, knapp acht Jahrzehnte später, wird Lévi-Strauss vor den rheinland-pfälzischen Abgeordneten über ihr Leben sprechen. Denn seit 1996 wird in Deutschland jährlich am 27. Januar an die Opfer der NS-Herrschaft gedacht.

Dreyer: Es gibt klare Grenzen

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) forderte im Zusammenhang mit dem Gedenktag eine Alltagskultur gegen Gleichgültigkeit. "Der 27. Januar ist eine gemeinsame Verpflichtung, unsere freiheitliche Demokratie zu verteidigen und eine humane, solidarische und freie Gesellschaft zu bewahren", teilte Dreyer im Vorfeld der Plenarsitzung mit.

Holocaust-Gedenktag Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz. 1996 erklärte der damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar als "Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus". 2005 wurde der 27. Januar von den Vereinten Nationen als "Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust" erklärt.

Die Landesregierung gehe mit aller Härte des Rechtsstaats gegen diejenigen vor, die andere verächtlich machten und bedrohten, ob auf der Straße oder im Netz. "Zeigen wir deshalb in Rheinland-Pfalz denen die rote Linie, die jetzt unter dem Vorwand von Corona Gewalt legitimieren", sagte Dreyer. Es gebe klare Grenzen. Wer sich auf Corona-Demos einen gelben Stern anhefte, verhöhne damit die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus.

Gedenken an die Opfer der NS-Herrschaft in ganz Rheinland-Pfalz

Doch nicht nur im Landtag wird der Verfolgten und Ermordeten gedacht. In Frankenthal wird um 15:30 Uhr eine Stadtführung des Fördervereins für jüdisches Gedenken angeboten. In Koblenz gibt es eine Gedenkfeier in der City-Kirche.Zuvor werden die Namen von 15 Opfern am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus verlesen. Der rheinland-pfälzische Landesverband deutscher Sinti und Roma bietet außerdem um 19 Uhr eine Online-Gedenkstunde an.