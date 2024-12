Neue Gedenkstätte erinnert an die Opfer der Trierer Amokfahrt

per Mail teilen

In Trier wurde am Sonntag der Amokfahrt von 2020 gedacht. Damals war ein Mann mit einem Geländewagen und hoher Geschwindigkeit durch die Trierer Fußgängerzone gefahren. Sieben Menschen starben. Eine neue Gedenkstätte soll nun an die Opfer der Tat erinnern. Ein wichtiger Ort für die Hinterbliebenen, um die Katastrophe zu verarbeiten.