Am 9. November vor genau 86 Jahren begann die dunkelste Zeit der deutschen Geschichte: mehr als 1.300 Menschen wurden ermordet, Geschäfte zerstört, Synagogen niedergebrannt. Es war der Beginn der systematischen Verfolgung jüdischer Menschen - bis zur Verschleppung in die Vernichtungslager. In vielen Orten in Rheinland-Pfalz wurde am Samstag daran erinnert - in Speyer mit einer ganz besonderen Führung.