Nach der Todesfahrt in Trier kamen am Mittwoch viele Menschen zur Porta Nigra, um Blumen niederzulegen und Kerzen anzuzünden. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gedachte der Opfer in einer Ansprache. Währenddessen wurde gegen den mutmaßlichen Amokfahrer Haftbefehl erlassen.