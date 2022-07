So gedenkt Rheinland-Pfalz am ersten Jahrestag der Flut

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 regnete es so viel, dass kleine Flüsse und Bäche zu reißenden Strömen wurden und das Leben von tausenden Menschen im Land für immer veränderte.

Hunderte Häuser wurden weggespült, ganze Dörfer in nur einer Nacht zerstörrt, jahrzehntelang aufgebaute Infrastruktur kaputt gemacht und am Schlimmsten: 135 Menschen starben in den Wassermassen. Die Informationen und Bilder, die aus dem Ahrtal und Trier-Ehrang kamen, schockten ganz Rheinland-Pfalz. Die Betroffenen verloren ihre Häuser, ihr Hab und Gut, ihre Existenzgrundlagen und viele geliebte Menschen.

Schnell begann der Wiederaufbau mit tausenden freiwilligen Helfern. Seit einem Jahr wird unermüdlich daran gearbeitet, die Flutgebiete wieder aufzubauen. Nun, genau ein Jahr nach der Flutkatastrophe soll kurz innegehalten und der Verluste dieser einen Nacht gedacht werden.

Übersicht über die Termine am Jahrestag

Die zentrale Gedenkfeier in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Der Besuch von Bundespräsident Steinmeier

Das Programm des SWR

Ab 11 Uhr wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verschiedene Orte im Ahrtal besuchen. Geplant ist, dass er mit Flutopfern spricht und Weingüter und andere Unternehmen besichtigt. Am späten Nachmittag findet im Kurpark Bad Neuenahr-Ahrweiler die zentrale Gedenkveranstaltung der betroffenen Kommunen des Ahrtals statt. Dazu kommen am 14. und 15. Juli noch weitere dezentrale Gedenkveranstaltungen in den Kommunen. In der Ortsgemeinde Dorsel wird ein Gedenkstein enthüllt, in Antweiler gibt es ein Gedenken in Form einer Lichterandacht. Insul plant eine Menschenkette und in Schuld gibt es nach einem Gottesdienst ein gemeinsames Erinnern am Trafo-Turm. In Sinzig gibt es ab 20:30 Uhr ein gemeinsames Gedenken und ein Konzert. Fast überall werden außerdem Gedenkgottesdienste angeboten und die Kirchen öffnen bis in die Nacht ihre Türen für Betroffene. Auch in der Region Trier gibt es Gedenkveranstaltungen, ebenso in Nordrhein-Westfalen, wo ebenfalls Menschen in den Fluten starben.

Ab 17:30 Uhr beginnt am 14. Juli 2022 die zentrale Gedenkveranstaltung für die Flutopfer im Kurpark Bad Neuenahr-Ahrweiler statt. Einlass ist ab 16:30 Uhr. Betroffene werden über ihre Erlebnisse des vergangenen Jahres sprechen und es gibt ein musikalisches Begleitprogramm.

Angekündigte Teilnehmerinnnen und Teilnehmer aus der Politik sind unter anderem Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Landrätin Cornelia Weigand (parteilos), der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orthen (CDU), und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Frank-Walter Steinmeier wird zwar nicht an der zentralen Gedenkveranstaltung in Bad-Neuenahr-Ahrweiler teilnehmen, sich aber vorher mit Betroffenen der Flutkatastrophe treffen und austauschen. Unter anderem sind Treffen mit Betroffenen, Helferinnen und Kommunalpolitikern in Altenahr geplant. Des weiteren wird er eine Schreinerei in Dernau besuchen und ein Weingut. Dort trifft er sich mit Betroffenen, die er schon kurz nach der Flut bei einem Besuch kennengelernt hat.

Der SWR wird im Fernsehen, Radio und Online den ganzen Jahrestag mit Sondersendungen und Liveberichterstattung begleiten. Die ganze Woche sendet SWR1 live aus dem Flutgebiet. Am 14. Juli überträgt das SWR Fernsehen und SWR Aktuell online die zentrale Gedenkveranstaltung live. Außerdem gibt es um 18:38 Uhr eine Fernseh-Livesendung aus Rech und um 20:15 Uhr ein Zur Sache Rheinland-Pfalz Extra. Bei SWR Aktuell online wird den ganzen Tag live von den Veranstaltungen am Jahrestag berichtet, zusätzlich zu vielen Hintergründen zum Wiederaufbau, der Hilfe, dem Untersuchungsausschuss und den Betroffenen.