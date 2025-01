Im Mainzer Fußballstadion hat am Samstag Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart gespielt. Davor wurde an die Opfer der Nazis erinnert. Am Montag, den 27. Januar, ist Holocaust- Gedenktag. In der Bundesliga wurde schon heute erinnert. Mainz 05 hat dabei einen der Vereinsgründer, Eugen Salomon, in den Mittelpunkt gestellt. SWR-Reporter Jan Ebling hat dessen Enkel getroffen.