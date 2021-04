Seit Beginn der Corona-Pandemie sind in Rheinland-Pfalz mehr als 3.400 Menschen im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben. Am Sonntag wurde der Opfer bundesweit gedacht.

Gut ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie ist in der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgerichteten zentralen Gedenkfeier im Berliner Konzerthaus an die Verstorbenen erinnert worden. Fünf Hinterbliebene nahmen stellvertretend für tausende Familien daran teil. Steinmeier verband das Gedenken mit einem Appell an mehr Gemeinsinn und Mitgefühl

"Kein Trösten in der Angst, kein "Sich-Aussprechen"

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, verwies auf die Trennung Sterbender von ihren Angehörigen: "Kein Sich-Aussprechen, kein Trösten in der Angst, kein vergewissernder Blick in die Augen, keine vertraute Hand." Die Pandemie lasse auch kein Begräbnis mit vielen Menschen zu. Es fehle so viel, sagte der Limburger Bischof. .

Landesweit Schweigeminuten und Trauerbeflaggung

Vielerorts ist auch in Rheinland-Pfalz der Opfer der Corona-Pandemie gedacht worden. "Wir denken an die Toten und an das Leid, das auf die Familien und nahestehenden Menschen gekommen ist", so der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD).

Landesweit gab es in mehreren Kreisen Schweigeminuten für die Opfer. Zudem standen Gottesdienste auf dem Programm, unter anderem in Pirmasens, oder ein Abendlob im Trierer Dom, an dem die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) teilnehmen wollte. Bischof Stephan Ackermann lud dazu auch Menschen ein, die einen Angehörigen durch Corona verloren haben oder Corona-Kranke pflegen. Das Abendlob ist wegen der beschränkten Sitzplätze im Dom nicht öffentlich zugänglich und wird im Internet live gestreamt.

In Worms ist noch ein Gedenkgottesdienst der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau geplant. Zudem hatten viele Bürger sich an der Gedenkaktion «#lichtfenster» beteiligt und anlässlich der Gedenkfeier Kerzen in die Fenster gestellt. Dreyer hatte dazu am Freitag aufgerufen.

Rund 80.000 Tote in ganz Deutschland

Bislang sind in Deutschland laut Robert Koch-Institut rund 80.000 Menschen an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Sars-CoV-2-Infektion gestorben. In Rheinland-Pfalz sind es mehr als 3.400 Tote. Auch wenn die Pandemie noch nicht überwunden sei, solle dies ein Tag des Innehaltens sein, der zeige, dass wir als Gesellschaft Anteil nehmen, die Toten und das Leid der Hinterbliebenen nicht vergessen, teilte das Bundespräsidialamt mit.