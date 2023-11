Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer bei der Deutschen Bahn hat am Mittwochabend begonnen. Auch im Zugverkehr in RLP wird es zu vielen Ausfällen kommen.

Der Streik hat am Mittwochabend um 22:00 Uhr begonnen und soll am Donnerstagabend um 18:00 Uhr enden. Die Fahrpläne der Deutschen Bahn waren aber schon früher stark eingeschränkt. "Wir rechnen damit, dass weniger als 20 Prozent der ICE- und IC-Züge fahren", sagte der Sprecher der Deutschen Bahn (DB), Achim Stauß, am Mittwoch in Berlin.

Im Regionalverkehr sei ebenfalls mit "massiven Beeinträchtigungen" zu rechnen, so Stauß weiter. Die Auswirkungen seien regional unterschiedlich, in einigen Regionen werde voraussichtlich "kein einziger Zug" verkehren.

Die Deutsche Bahn hat einen Notfahrplan im Fernverkehr erstellt. Teils werden längere Züge eingesetzt. Der Notfahrplan sichere aber nur ein sehr begrenztes Angebot im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der DB ab.

Wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus?

In Rheinland-Pfalz erwartet etwa die Mittelrheinbahn, die die Regionallinie RB 26 zwischen Mainz und Köln betreibt, starke Einschränkungen: "Wir werden gravierende Ausfälle haben", sagte ein Sprecher des Betreibers Trans Regio am Mittwoch. Es gebe einen stark reduzierten Notfahrplan. Doch ob der eingehalten werden kann, ist unsicher, denn zum Streik sind neben Lokführern auch Fahrdienstleiter aufgerufen, die den Bahnverkehr auf der Schiene steuern. Fallen sie aus, sind die Strecken für alle Anbieter nicht befahrbar.

Viele Strecken in Rheinland-Pfalz werden laut Bahn noch im Zwei-Stunden-Takt bedient, andere Strecken wie etwa die Verbindung Frankfurt/Main - Mainz - Ludwigshafen - Karlsruhe fallen ganz aus. Für einige wenige Strecken, etwa die Verbindung über die RE2 von Koblenz nach Frankfurt/Main, soll laut Bahn der Regelfahrplan gelten - dennoch sind auch hier Ausfälle immer noch möglich.

Eine Auflistung der Bahn über die betroffenen Strecken in RLP finden Sie hier:

Ausfälle bei der S-Bahn Rhein-Neckar

Stark betroffen sein wird die S-Bahn Rhein-Neckar - auch schon vor dem offiziellen Streikbeginn. Der Grund: Züge wurden rechtzeitig dort geparkt, wo sie nach Streikende wieder eingesetzt werden sollen. Einige Bahnen, etwa die S2, die über Kaiserslautern, Ludwigshafen und Mannheim fährt, fallen ganz aus, andere S-Bahnen fahren nur mit großen Abständen.

Notfahrplan: S-Bahn Rhein-Neckar S1/S2 Homburg(Saar) – Kaiserslautern – Ludwigshafen – Mannheim – Heidelberg – Osterburken: S1: 2-Stunden-Takt (Streckenabschnitt Kaiserslautern - Homburg im Ausfall) S2: Ausfall

S1: 2-Stunden-Takt (Streckenabschnitt Kaiserslautern - Homburg im Ausfall) S2: Ausfall S3/S4 Germersheim – Speyer – Ludwigshafen – Mannheim – Heidelberg – Karlsruhe: S3: 2-Stunden-Takt S4: Ausfall

S3: 2-Stunden-Takt S4: Ausfall S33 Germersheim – Graben-Neudorf – Bruchsal: 2-Stunden-Takt

2-Stunden-Takt S44 Ludwigshafen – LU BASF Nord: Regelfahrplan

Regelfahrplan S5/S51 Heidelberg – Neckargemünd – Eppingen/Aglasterhausen: S5: 2-Stunden-Takt S51: Ausfall

S5: 2-Stunden-Takt S51: Ausfall S6 Bensheim – Mannheim – Frankenthal – Worms – Mainz: 2-Stunden-Takt (Streckenabschnitt Mannheim - Bensheim im Ausfall)

2-Stunden-Takt (Streckenabschnitt Mannheim - Bensheim im Ausfall) S8 Mannheim - Biblis: Ausfall

Ausfall S9 Karlsruhe – Graben-Neudorf – Hockenheim – Mannheim – Biblis – Groß Rohrheim: 2-Stunden-Takt (Streckenabschnitt Mannheim - Groß Rohrheim im Ausfall) (Quelle: Deutsche Bahn, Stand: 15.11.2023, 15:30 Uhr)

Das Bahnunternehmen Vlexx ging am Mittwoch davon aus, dass dessen Linien regulär fahren werden. Die Mitarbeiter seien nicht zum Streik aufgerufen. Sollte die Infrastruktur der Bahn bestreikt werden, sei aber auch hier mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen.

Auch Auswirkungen auf den Güterverkehr

Die Bahn geht davon aus, dass der kurzfristig angekündigte GDL-Streik auch für erhebliche Verzögerungen im Güterverkehr der DB Cargo sorgen wird. Konkret erwartet sie einen Rückstau von mehreren hundert Güterzügen. Nach Ende des Streiks könne es mehrere Tage dauern, bis dieser Stau abgebaut ist, so die Einschätzung.

Informationen der Bahn zu bereits gekauften Tickets Alle Fahrgäste, die ihre für Mittwochabend, 15.11.2023, und Donnerstag, 16.11.2023, geplante Reise aufgrund des Streiks der GDL verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort, auch mit einer geänderten Streckenführung. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Zudem haben Fahrgäste im Rahmen einer Sonderkulanz auch die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen und bereits im Laufe des Mittwochs, 15.11.2023, früher zu fahren. In diesem Fall empfehlen wir, die Reise bereits früh am Tag anzutreten, um so sicherzustellen, dass sie vor Streikbeginn um 22 Uhr an ihrem Zielort sind. Ausführlichere Informationen zur Sonderkulanz hat die Bahn hier zusammengefasst.

Bahn: "Zumutung für die Reisenden"

Die Deutsche Bahn reagierte empört auf die Streikpläne. "Das ist eine Zumutung für die Bahnreisenden. Dieser Streik ist völlig unnötig", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler am Dienstagabend. Die Lokführergewerkschaft ignoriere Absprachen und handele verantwortungslos.

Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert Ausstand der GDL

Auch der Fahrgastverband Pro Bahn kritisierte den kurzfristig angesetzten Streik der Lokführergewerkschaft GDL. Streiks sollten mindestens 48 Stunden vorher angekündigt werden, damit Pendler sich darauf einstellen könnten, sagte der Bundesvorsitzende des Verbandes, Detlef Neuß, im Bayerischen Rundfunk.

Bahn sagt zweite Tarifrunde am Donnerstag und Freitag ab

Eigentlich sollte am Donnerstag die nächste Verhandlungsrunde beginnen. Diese zweite Tarifrunde wurde von der Deutschen Bahn inzwischen abgesagt.

Knackpunkt der Verhandlungen ist die Arbeitszeitreduzierung

Die Gewerkschaft verlangt unter anderem 555 Euro monatlich mehr. Außerdem wird einmalig die steuerfreie Inflationsprämie von 3.000 Euro gefordert. Als Knackpunkt gilt bereits jetzt die Forderung nach einer Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter bei vollem Lohnausgleich.

Die GDL ist die kleinere von zwei Gewerkschaften bei der Bahn. Sie vertritt viele Lokführer, verhandelt aber auch für weitere Berufsgruppen, etwa Zugbegleiter oder Teile der Verwaltung. Das Potenzial für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr ist bei GDL-Arbeitskämpfen groß - eben weil vor allem viele Lokführer Mitglieder sind.