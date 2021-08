Ab Donnerstag soll es wieder Bahn-Streiks geben

per Mail teilen

Bahnreisende müssen erneut wegen Streiks der Gewerkschaft GDL mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Der Ausstand soll am Donnerstag beginnen und bis Dienstag kommender Woche dauern.

Der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky, kündigte im laufenden Tarifstreit mit der Bahn den dritten und längsten Streik an. Dieser werde im Personenverkehr am Donnerstag um 2 Uhr starten und bis zum 7. September dauern. "Das ist eine der längsten Arbeitskampfmaßnahmen, die wir durchführen, und zwar absichtlich", sagte Weselsky am Montag. Ein unbefristeter Streik stehe aber nicht zur Debatte.

Im Güterverkehr soll der Streik bereits an diesem Mittwoch beginnen. Der Arbeitskampf des Zugpersonals hatte schon im August zwei Mal für einige Tage große Teile des Fern- und Nahverkehrs lahmgelegt und die Reisepläne von Millionen Fahrgästen durchkreuzt. Auch der Güterverkehr war betroffen.

Fahrgastverband: GDL schadet der Verkehrswende

Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert die GDL. "Es gibt gewisse Rechte im Grundgesetz, aber ich muss damit auch sehr behutsam umgehen", sagte der Ehrenvorsitzende des Vereins, Karl-Peter Naumann. "Das ist, glaube ich, nicht mehr der Fall." Mit der Streikwelle schade die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) dem Ruf der Eisenbahn und der angestrebten Verkehrswende. "Ich kenne genügend Leute, die sagen: Wenn das so weitergeht, dann war's das mit Bahnfahren."

Bahn: Tarifvertrag lässt sich nicht diktieren

Die Deutsche Bahn kritisierte das Vorgehen der Gewerkschaft scharf und forderte eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. Sie warf der GDL organisationspolitisches Kalkül vor. Damit mache diese sowohl "Kund*innen als auch Mitarbeitende zu Opfern ihrer Machtinteressen." Das Unternehmen forderte die Gewerkschaft auf, "unverzüglich ernsthafte Verhandlungen aufzunehmen" und zwar auf Grundlage des vorliegenden Angebots. "Ein Tarifvertrag wird in Verhandlungen erzielt und lässt sich nicht diktieren", betonte DB-Personalvorstand Martin Seiler.

Bislang keine Einigung mit der Bahn

Im Tarifkonflikt gibt es noch keine Annäherung zwischen GDL und Bahn-Management. In Interviews der vergangenen Tage hatte Bahnchef Richard Lutz die Gewerkschaft aufgerufen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Die Bahn will zwar die Löhne und Gehälter wie von der GDL gefordert um 3,2 Prozent erhöhen. Umstritten ist jedoch, zu welchen Zeitpunkten die einzelnen Stufen greifen sollen und wie lange der neue Tarifvertrag gelten soll.

Auch eine Corona-Prämie für dieses Jahr hat die Bahn angeboten, ohne sie jedoch zu beziffern. Die GDL fordert 600 Euro. Gerungen wird auch um die Betriebsrenten; hier haben sich beide Seiten noch nicht aufeinander zubewegt.