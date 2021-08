per Mail teilen

Mitten im zweiten Warnstreik bietet die Deutsche Bahn der Lokführergewerkschaft GDL zusätzlich eine Corona-Prämie an. Damit will sie weitere Streiks abwenden.

"Mit einer Corona-Prämie kommen wir einem wichtigen Anliegen der Gewerkschaften entgegen", teilte Personalvorstand Martin Seiler am Sonntag mit. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" darüber berichtet. Das Geld soll laut Bahn für 2021 ausgezahlt werden. Einen Betrag nannte Seiler nicht.

Damit will die Bahn offenbar verhindern, dass es ab Montagmorgen auch im Personenverkehr wieder zu Arbeitsniederlegungen der Lokführer kommt. Nach Informationen der Zeitung hatte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zuvor die Verhandlungsführer der Bahn gebeten, einen Schritt auf die GDL zuzugehen. Die hatte zuletzt eine Corona-Prämie von 600 Euro gefordert.

Güterverkehr seit Samstag bestreikt

Die GDL setzte unterdessen am Sonntag ihren Streik im Güterverkehr der Bahn fort. Nach einem ersten Streik Mitte August hatte am Samstagnachmittag der erneute Ausstand begonnen, zunächst im Güterverkehr. Lokführer und Lokführerinnen sowie Beschäftigte in den Werkstätten bei der Bahn-Tochter DB Cargo sind seit Samstagnachmittag aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Personenverkehr ab Montagfrüh ausgebremst

In der Nacht von Sonntag auf Montag soll der Streik dann auch auf den Personenverkehr ausgeweitet werden und bis Mittwoch andauern. Anders als in der vergangenen Woche haben die Fahrgäste dieses Mal mehr Zeit, sich auf den Streik einzustellen.

Massive Einschränkungen in Rheinland-Pfalz

In der vergangenen Woche hatte die GDL den Fern- und Nahverkehr bei der Deutschen Bahn über zwei Tage bestreikt. Die Deutsche Bahn richtete einen Notfahrplan ein, musste den größten Teil der Fahrten aber streichen. Im Güterverkehr dauerte der Streik noch einige Stunden länger.

In Rheinland-Pfalz kam es zu massiven Einschränkungen. Nach Angaben der Deutschen Bahn waren einige Verbindungen komplett ausgefallen, auf vielen anderen Strecken sei nur eingeschränkter Verkehr möglich gewesen.

Schulferien noch in zehn Bundesländern

Der erneute Streik dürfte auch viele Urlaubsreisende treffen. In zehn Bundesländern sind noch Schulferien. In Rheinland-Pfalz dauern sie noch bis zum 27. August. Die GDL kämpft unter anderem für eine bessere Bezahlung und fordert Lohnerhöhungen wie im öffentlichen Dienst von rund 3,2 Prozent sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro im laufenden Jahr.

Anders als die größere Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will sie in diesem Jahr keine Nullrunde bei den Gehältern akzeptieren. Die Bahn hatte der GDL zwar 3,2 Prozent angeboten, die Erhöhung soll aber später greifen als von der Gewerkschaft gefordert. Auch bei der Laufzeit des Tarifvertrags liegen die Vorstellungen beider Seiten noch deutlich auseinander.

Bahn: Völlig überflüssige Belastung der Kunden

Die Deutsche Bahn nannte den angekündigten Streik eine "völlig überflüssige" Belastung der Kunden. "Dieser zweite Ferienstreik zeigt: Ein Tarifpartner verweigert sich permanent", teilte Personalvorstand Martin Seiler mit. Statt den Mut zu haben, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, treibe die GDL-Führung ihren gewerkschaftspolitischen Kampf um Ausweitung und Einfluss auf dem Rücken der Bahnkunden auf die Spitze.