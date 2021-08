per Mail teilen

"Zug fällt aus" - Das stand am Mittwoch auf fast allen Anzeigetafeln in den Bahnhöfen. Die Lokführergewerkschaft GDL hatte zum deutschlandweiten Streik aufgerufen. Sie fordert von der Deutschen Bahn u.a. mehr Lohn für die Lokführer. Viele Pendler, aber vor allem auch Urlauber saßen unter anderem in Rheinland-Pfalz fest, das große Chaos blieb bisher aber aus.