Gauklerfest auf der Festung Ehrenbreitstein

Wenn die preußischen Festungsmauern hoch über Koblenz von Akrobaten und Jonglierkünstlern übernommen werden, dann ist wieder internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival.

Am Wochenende haben sich mehr als 150 internationale Artistinnen und Artisten auf dem Ehrenbreitstein getroffen - und tausende Besucher begeistert. Früher haben Gaukler ihre Kunststücke im Zirkus oder auf dem Jahrmarkt vorgeführt - Messerwerfer zum Bespiel. Heute spielen sie im Kuppelsaal der Festung Ehrenbreitstein mit der Spannung ihrer Zuschauer. Auf einer anderen Bühne setzt eine Jonglierkünstlerin die Schwerkraft mal eben kurz außer Kraft.

Der Regen hat am Vormittag noch einige Besucherinnen und Besucher abgeschreckt. Statt Sonnenhut und Shorts war Regenkleidung angesagt.

"Ein Glühwein wäre jetzt ganz gut"

Auch die Künstlerinnen und Künstler ließen sich vom eher nasskühlen Sommertag nicht abschrecken.

"Die Energie ist eine andere, wenn man die Festung betritt. Man fühlt den ganzen Tag die Geschichte".

Die Show muss weitergehen, auch aus finanzieller Sicht. "Wenn Regen kommt, dann haben wir Sorge. Wir brauchen die Eintrittsgelder, damit sich die Veranstaltung trägt", so Veranstalterin Saskia Scherhag-König. Am Nachmittag kommt dann die Sonne hervor, und damit auch die erwarteten Gäste. Die Kosten von fast 180.000 dürften damit gedeckt sein. Das Gauklerfest nimmt am späten Abend auch finanziell ein gutes Ende.