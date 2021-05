Abends mal wieder einen Trinken gehen? Auf der Wanderung eine kurze Rast im Gasthaus? So sieht es im Lockerungs-Dickicht derzeit in der Gastronomie aus:

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will, dass es in der Außengastronomie keine Testpflicht mehr gibt. Gleichzeitig soll es eine möglichst umfassende, digitale Kontaktnachverfolgung geben. Die Innengastronomie soll öffnen können. Das Ganze soll ab Mittwoch (2. Juni) gelten, und zwar für Regionen, in denen die Bundesnotbremse nicht gilt. Einen Tag vorher will Dreyer ihre Vorschläge dem Ministerrat vorlegen. Dann sollen auch weitere Details geklärt werden.

Gastronomische Einrichtungen dürfen dann sowohl den Innen- als auch den Außenbereich öffnen. Es herrschen die allgemeinen Schutzmaßnahmen und das Hygienekonzept der Kneipe oder des Restaurants. So gilt zwischen den Gästen unterschiedlicher Tische sowie beim Warten das Abstandsgebot. Außerdem gibt es immer noch die Maskenpflicht für Personal und Gäste. Besucher können die Maske unmittelbar am Platz abnehmen. Kontakte müssen erfasst werden, und der Besuch muss im Voraus gebucht werden. Zudem gibt es noch die Testpflicht. Eine Bewirtung an der Theke ist nicht erlaubt.

Restaurants, Speisegaststätten, Bars, Kneipen, Cafés, Shisha-Bars, Eisdielen, Eiscafés oder Vinotheken sind geschlossen. Abhol- und Bringdienste sowie der Straßenverkauf und Ab-Hof-Verkauf sind erlaubt. Gastronomische Einrichtungen können den Außenbereich öffnen. Hierbei gelten die allgemeinen Schutzmaßnahmen, insbesondere das Abstandsgebot und die Maskenpflicht. Ansonsten gelten die Bestimmungen wie bei einer Inzidenz unter 50: Hygienekonzept, Testpflicht, Abstand, Maske, Kontakterfassung.

Das ist derzeit in Rheinland-Pfalz nicht der Fall. Dann wären gastronomische Einrichtungen, auch solche, in denen Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle abgegeben werden, geschlossen. Darüber hinaus gäbe es weitere Restriktionen und nur ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel für Speisesäle in Pflegeeinrichtungen.

Das sehen Sie hier auf unserer Karte mit den Angaben des Landesuntersuchungsamtes.