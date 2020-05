Ein großer Verlierer der Bund-Länder-Beratungen vom Donnerstag ist die Gastronomie, die komplett ausgespart wurde. Ministerpräsidentin Dreyer betonte indes im SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" ihr Engagement für die Branche.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte am Donnerstagabend im SWR, sie sei die Erste gewesen, die das Thema Gastronomie in der Schalte mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) angesprochen habe. Es hätte ansonsten nämlich nicht mal auf der Tagesordnung gestanden.

Dreyer sieht in Gastronomie Existenzen bedroht

Sie plädiere für einen Stufenplan für die Gastronomie, so Dreyer weiter: "Ich habe eingefordert, dass wir schneller zu Entscheidungen kommen müssen." Der Bund müsse sich jetzt an die Arbeit machen, ein Programm zu erstellen, um die Gastronomen zu unterstützen - schließlich gehe es bei vielen in der Branche um die Existenz, sagte Dreyer in "Zur Sache Rheinland-Pfalz".

"Dass gar kein Signal kommt, ist eine Katastrophe und darf nicht so stehen bleiben" DEHOGA-Landeschef Gereon Haumann

Der Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) in Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann, zeigte sich im Gespräch mit dem SWR entsetzt. "Dass gar kein Signal kommt, ist eine Katastrophe und darf nicht so stehen bleiben", sagte er mit Blick auf die Bund-Länder-Gespräche.

Haumann sieht keinen Grund für Aussparen seiner Branche

"Ich habe keinerlei Erklärung dafür. Unsere Branche kann alle Hygienevorgaben erfüllen", sagte Haumann. Er plädiere dafür, dass die Politik endlich mit dem Flickenteppich aufhören solle: "Wir brauchen einheitliche, einfache Regeln."

Die Ministerpräsidenten der Ländern haben sich zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf weitere Lockerungen der Corona-Regeln geeinigt. Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Rheinland-Pfalz Dietmar Muscheid findet: Für die Gastronomiebranche hätte man andere Lösungen finden können.

Auch der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Rheinland-Pfalz, Dietmar Muscheid, sieht die Gastronomie- und Tourismusbranche in ihrer Existenz bedroht. Er sprach sich im SWR für "Lockerungen in Maßen" aus.

Geschäftsöffnungen sollen Rechtssicherheit bringen

Malu Dreyer äußerte sich auch zu den geplanten weiteren Ladenöffnungen in Rheinland-Pfalz. Diese seien nicht mit der Kanzlerin abgestimmt gewesen, so Dreyer. Hauptgrund dafür, dass ab Montag alle Geschäfte in Rheinland-Pfalz wieder öffnen dürfen, sei Rechtssicherheit gewesen.



"Wir haben bundesweit Urteile bezogen auf die Quadratmeterzahl und die Ausgrenzung von bestimmten Branchen und wir müssen auch aus Rechtssicherheitsgründen diesen Schritt tun", so Dreyer im SWR. Wichtig sei aber, dass strenge Hygienestandards eingehalten würden. Sollte sich die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus wieder erhöhen, müsse jeder Schritt erneut überprüft werden, sagte die Ministerpräsidentin.