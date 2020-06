Die Gastronomen in Rheinland-Pfalz müssen heute die ersten wegen Corona gesammelten Kontaktdaten der Gäste vernichten. Seit der Wiedereröffnung am 13. Mai sind gastronomische Betriebe dazu verpflichtet, die Meldedaten der Gäste zu erfassen, so dass die Behörden Corona-Infektionen nachverfolgen können.

In der Corona-Verordnung ist vorgeschrieben, dass die Gastronomen Kontaktdaten wie Name, Adresse und Telefonnummer einen Monat lang aufbewahren und danach vernichten müssen. Heute, am Samstag 13. Juni, müssen also die am 13. Mai erfassten Daten vernichtet werden.

Für die Gastronomie ist es eine tägliche Zusatzarbeit. Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann empfiehlt, die Kontaktdaten zu schreddern. Es sei auch möglich, Daten auf Papier zu verbrennen. Dabei müssten allerdings die Umweltauflagen eingehalten werden, gibt Kugelmann im SWR-Interview zu bedenken. Digital gespeicherte Daten, müssten unwiederbringlich gelöscht werden.

Kontrolle durch die Ordnungsbehörden

Für die Kontrolle sind die Ordnungsbehörden zuständig, da es hier um Vorgaben aus der Corona-Verordnung geht. Bei Verstößen kann ein Bußgeld von bis zu 25.000 Euro verhängt werden. Dieser Höchstbetrag dürfte kaum fällig werden, wenn ein Gastronom die Kontaktdaten nicht rechtzeitig löscht und dies bei einer Kontrolle auffällt.

Sollte ein Gastwirt jedoch die Kontaktdaten seiner Gäste nicht erfassen oder dies nur schlampig machen, geht er damit ein Risiko ein. Kommt es dann zu einem Corona-Fall und das Gesundheitsamt kann die Infektionskette unter den Restaurantgästen nicht nachverfolgen, dürfte es für den Wirt Ärger geben und teuer werden.

Bei Beschwerden muss der Datenschutzbeauftragte ran

Der Datenschutzbeauftragte Kugelmann wird aktiv, wenn er Beschwerden über Gastronomen bekommt. Etwa darüber, dass ein Gastwirt die Kontaktdaten in die Papiertonne hinter dem Restaurant wirft und jeder sich die Zettel herausfischen kann. Kugelmann würde in so einem Fall den Gastronomen zunächst kontaktieren und auf den korrekten Umgang mit den Daten hinweisen. In extremen Fällen könnte Kugelmann auch Bußgelder wegen Verstoßes gegen die Datenschutzbestimmungen verhängen.

DEHOGA geht von Millionen Daten monatlich aus

Nach Schätzung des Hotel - und Gaststättenverbandes DEHOGA erfassen derzeit etwa 5.000 Restaurants, Kneipen und andere Gastro-Betriebe Kontaktdaten, die sie nach einem Monat löschen müssen. Wenn jeder dieser Betriebe nur zehn Datenblätter am Tag sammelt und 25 Tage im Monat offen hat, kommen 1,25 Millionen Daten landesweit in einem Monat zusammen. Bei 20 Datenblättern am Tag sind es schon 2,5 Millionen Daten im Monat.

Und das betrifft nur die Gastronomie. In den kommenden Wochen werden viele weitere Branchen nach vier Wochen Aufbewahrung die Kontaktdaten von Kunden oder Gästen vernichten müssen. So sind seit der Wiedereröffnung zum Beispiel auch Kinos, Bäder oder Spielhallen dazu verpflichtet, die Kontaktdaten zu erfassen.

Menge zu vernichtender Daten steigt

Da es am 13. Mai erst losging mit der Öffnung der Gastronomie und in den Restaurants oder Kneipen noch nicht allzuviel los war, dürfte sich die Datenmenge, die an diesem Samstag zu vernichten ist, in Grenzen halten. Mit jeder Woche erwartet der Branchenverband DEHOGA jedoch, dass die Menge an zu vernichtenden Daten steigen wird. Das ganz große Schreddern steht also erst noch bevor.