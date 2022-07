Was passiert mit Gasspeicher in Frankenthal?

Russisches Gas kam zuletzt vor allem über die Ostsee-Pipeline Nordstream 1. Doch diese wurde am Montag abgeschaltet, weil sie gewartet werden muss. Jetzt geht die Sorge um, was passiert, wenn Russland in zehn Tagen das Gas nicht wieder fließen lässt. Was wäre dann mit der Befüllung der Gasspeicher für den Winter? Einen von ihnen gibt es auch in Rheinland- Pfalz, in Frankenthal.