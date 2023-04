Gaß: Viele Krankenhäuser stehen am Rande der Insolvenz

per Mail teilen

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, sieht die Krankenhäuser vor finanziellen Problemen stehen, die so groß sind wie noch nie. Mindestens 90 Prozent der deutschen Kliniken schrieben rote Zahlen. Auch in Rheinland-Pfalz gebe es nur noch ganz vereinzelt Krankenhäuser, die ein positives Betriebsergebnis schafften, so Gaß.