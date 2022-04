Gas-Notfallplan - welche Firmen in RLP betroffen wären

Sollte tatsächlich in naher Zukunft zu wenig Gas in Deutschland zur Verfügung stehen, weil Russland den Hahn abdreht, dann wird in erster Linie die Industrie darunter leiden. Denn gemäß "Notfallplan Gas" werden Privathaushalte und Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser bevorzugt. Vor allem Papier-, Gas- und Zementbetriebe könnten von der Versorgungslücke betroffen sein. Aber auch der weltgrößte Chemiekonzern, die BASF, in Ludwigshafen.