Wegen eines Lecks an einer Gasleitung sind am Montagmittag in Idar-Oberstein ein Einkaufszentrum und ein Parkhaus evakuiert worden. Die Menschen wurden aufgefordert, in ihren Wohnungen zu bleiben und die Fenster zu schließen. Von einem gleichzeitig auftretenden Stromausfall seien kurzzeitig rund 3.000 Menschen betroffen gewesen, so die Feuerwehr.