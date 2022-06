Politik und Privathaushalte suchen nach Alternativen zu Gas

Seit Beginn des Krieges von Russland gegen die Ukraine ist eine drohende Energieknappheit in den Mittelpunkt gerückt. Russland hat vergangene Woche seine Gaslieferungen durch die Ostsee stark reduziert, was den Druck nochmals erhöhte. Nicht nur die Bundesregierung sucht nach Alternativen. Auch in vielen Privathaushalten wachsen die Sorgen. Manche denken an Brennholz, doch das schafft Probleme.