Hochdruckleitung im Ahrtal früher fertig als geplant

Der Winter steht vor der Tür und damit die Kälte. Im vom Hochwasser betroffenen Ahrtal ist es da ohne Heizung und warmes Wasser kaum auszuhalten in der Wohnung. Für viele Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler gab es am Freitag gute Nachrichten: die neue Hochdruckleitung für Gas ist fertig, deutlich früher als gedacht.