Bei Unfällen in Rheinland-Pfalz kommt es immer wieder vor, dass Gaffer Einsatzkräfte behindern. Das ist strafbar, kann aber nicht immer geahndet werden. Die Johanniter gehen andernorts deshalb neue Wege.

Auf der A3 krachen bei Montabaur am frühen Dienstagmorgen mehrere Lkw ineinander. Einer der Fahrer wird schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Zwar kann ein Fahrstreifen der gesperrten Autobahn schnell wieder freigegeben werden, doch den gesamten Tag über kommt es noch zu langen Rückstaus. Ein Grund dafür: Gafferinnen und Gaffer behindern die Aufräumarbeiten. Laut Polizei filmen sie im Vorbeifahren und fahren teilweise sogar in die Unfallstelle hinein, um besser filmen zu können.

Gaffen: Hat das Phänomen zugenommen?

Berichte über Schaulustige, die aus Sensationslust Unfallopfer filmen oder fotografieren oder die durch ihr Gaffen Einsatzkräfte behindern gibt es zuhauf - und längst nicht alle Fälle landen in den Pressemeldungen der Polizei. Doch wird heute mehr gegafft als noch vor einigen Jahren?

Nach Angaben der fünf Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz werden Einsätze mit Gaffer-Bezug nicht statistisch erfasst. Zwar könnten vermutlich alle Beamtinnen und Beamten aus dem Stegreif Fälle nennen, ob es aber zu einer Zunahme von Einsatzmaßnahmen gegen Gafferinnen und Gaffer gekommen sei, lasse sich zahlenmäßig nicht valide erheben.

Definition: Wer oder was sind Gaffer? Der Begriff des Gaffens ist nicht einheitlich definiert. Der Duden bestimmt Gaffer allgemein als Personen, die "verwundert, neugierig, selbstvergessen, häufiger aber sensationslüstern [...] jemanden, etwas anstarren, einen Vorgang verfolgen". Das Hinschauen, wenn etwas passiert, ist der Psychologie-Professorin Marisa Przyrembel zufolge ein natürlicher Impuls. Evolutionsbiologisch sei es sogar ein Vorteil hinzusehen, wenn etwas Außergewöhnliches wie eine Verletzung oder ein Notfall passiert. So könne man abklären, ob man handeln oder sich schützen müsse. Vor diesem Hintergrund betont auch die Polizei, dass das bloße Beobachten eines Einsatzes nicht verboten sei. Gaffende hingegen "behindern, belästigen, missachten die Persönlichkeitsrechte betroffener Personen, verhindern möglicherweise Rettungsmaßnahmen und können dadurch zu einem größeren Schaden oder auch Leid bei Betroffenen beitragen", heißt es aus dem Polizeipräsidium Mainz.

Daten zur Situation fehlen deutschlandweit, doch eine aktuelle Studie des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) kommt anhand von Interviews mit Einsatzkräften zu dem Ergebnis, dass das Phänomen in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Ein Grund ist demnach "die ständige Verfügbarkeit kamera- und internetfähiger Smartphones" und eine gesunkene Hemmschwelle "das Handy zu zücken und zu fotografieren". Je spektakulärer ein Einsatz sei - etwa weil Rettungshubschrauber eingesetzt würden - desto häufiger werde gegafft.

Gaffer verletzen Persönlichkeitsrechte und behindern Rettungskräfte

Die Folgen des Gaffens sind vielfältig. Betroffene berichten häufig, das Gefilmt- oder Fotografiertwerden verstärke das Gefühl der Hilflosigkeit. Oft landen die Bilder oder Videos zudem in Chats oder sozialen Medien. Das kann die Unfallopfer und ihre Angehörigen traumatisieren - auch im Nachhinein.

Ersthelferinnen und -helfer oder professionelle Einsatzkräfte werden durch Gafferinnen und Gaffer zudem immer wieder in ihrer Arbeit behindert. Das kann einerseits dadurch passieren, dass sie wegen fehlender Rettungsgassen nicht oder viel zu spät zur Unfallstelle kommen.

In der DRK-Studie schildern die Rettungskräfte andererseits auch, dass Gafferinnen und Gaffer für ein "gutes Bild" möglichst nahe herankommen wollen. Dafür werde über oder sogar in geöffnete Notfallkoffer gestiegen. Aufforderungen aufzupassen und sich zu entfernen wird demnach mit Unverständnis begegnet. Auch die Polizei berichtet immer wieder von Autofahrerinnen und -fahrern, die bei Unfällen auf Autobahnen filmend an Absperrungen vorbei bis in die Unfallstelle fahren.

Rückstaus durch Gaffer verursachen oft schlimme Auffahrunfälle

Ein weiteres Phänomen ist zudem das Langsamfahren, um dabei möglichst gute Bilder und Videos von der Unfallstelle zu bekommen. Dadurch bilden sich häufig Rückstaus in beiden Fahrtrichtungen, die nicht selten zu neuen Auffahrunfällen führen. Gerade am Stauende gebe es schlimme Bilder, heißt es von der Polizei - etwa wenn ein 40-Tonner in ein stehendes Familienauto krache und daraus dann Leichen geborgen werden müssten.

So verhalten Sie sich bei einem Unfall richtig Angesichts von mehr als 130.000 Unfällen auf rheinland-pfälzischen Straßen empfiehlt die Polizei folgende Verhaltensregeln: Sieht man einen Unfall, sofort die Warnblinkanlage einschalten und in sicherem Abstand zur Unfallstelle auf dem Standstreifen anhalten. Warnweste anziehen, vorsichtig aussteigen, möglichst hinter der Leitplanke laufen und das Warndreieck mindestens 100 Meter (auf der Autobahn 150 Meter) vor der Unfallstelle aufstellen Über die Nummer 112 einen Notruf absetzen, der folgende Informationen beinhaltet: Wo hat sich der Unfall ereignet? Was ist passiert? Wie viele Personen sind beteiligt? Welche Verletzungen gibt es? Wichtig: Rückfragen der Notrufzentrale abwarten. Wer geschult ist, sollte zuerst die lebenswichtigen Funktionen der Unfallopfer überprüfen. Bei Bewusstlosigkeit und normaler Atmung die Betroffenen in die stabile Seitenlage bringen. Atmet das Unfallopfer nur noch unregelmäßig oder gar nicht, die Herz-Lungen-Wiederbelebung durchführen. Starke Blutungen mit einem Druckverband stillen und gegebenenfalls unter Schock stehende Personen betreuen. Wer nicht geschult ist und sich keine Sofortmaßnahmen am Unfallort zutraut, sollte die Unfallopfer dennoch nicht alleine lassen bis die Rettungskräfte eintreffen. Sind Helfer und/oder Rettungskräfte vor Ort, konzentriert weitergehen oder fahren.

Doch schränkt ein Sprecher des Mainzer Polizeipräsidiums ein, man dürfe langsam fahrende Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer nicht vorschnell verurteilen: "Der Ziehharmonikaeffekt auf einer Autobahn kann den Eindruck vermitteln, dass Hunderte gaffen, obwohl nur einer die Geschwindigkeit reduziert hat."

Strafen für Gaffer: viele Möglichkeiten, schwierige Umsetzung

Gafferinnen und Gaffer können sich auf vielfältige Weise strafbar machen. Seit einer Verschärfung des Strafgesetzbuches (StGB) 2021 sieht etwa der Paragraph 201a eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe für Personen vor, die hilflose, verletzte oder tote Menschen fotografieren, filmen oder die Aufnahmen weiterleiten. Der Paragraph 323c sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe vor, wenn in Notfällen eine Person behindert wird, die einem Dritten Hilfe leistet oder leisten will.

Darüber hinaus gibt es viele weitere Maßnahmen, um Menschen vom Gaffen abzuhalten oder ihr Verhalten mit hohen Geld- bzw. Haftstrafen zu ahnden:

Übersicht: Diese Strafen erwarten Gaffer Neben den im Text genannten Paragraphen 201a und 323c des Strafgesetzbuches (StGB) können - je nach Situation - auch folgende Tatbestände herangezogen werden, um Personen vom Gaffen abzuhalten oder sie zu bestrafen: § 315b StGB: Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr

§§ 113, 114, 115 StGB: Widerstand gegen oder tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte oder Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen (z.B. Angehörige von Feuerwehr, Katastrophenschutz, Hilfs- und Rettungsdiensten)

§ 164 Strafprozessordnung (StPO): vorsätzliche Behinderung von Amtshandlungen

§ 13 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG): Platzverweis

§§ 29, 37 des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes (LBKG): Einsatzbehinderung

§ 22 Kunsturhebergesetz: Veröffentlichung und Verbreitung von Bildnissen

Doch nicht immer können Polizistinnen und Polizisten die Strafverfolgung gegen Gafferinnen und Gaffer sofort aufnehmen. Aus dem Polizeipräsidium Koblenz heißt es, in der Regel steht "die eigentliche Einsatzbewältigung im Vordergrund und eine konsequente Verfolgung ist nur bedingt oder erst im Nachgang möglich".

Das bedeutet, dass die Polizei zuerst mit dem Absichern des Unfallortes und der Erstversorgung von Verletzten beschäftigt ist, bevor etwa gegen vorbeifahrende Gafferinnen und Gaffer vorgegangen werden kann. Das sei auch eine Frage des verfügbaren Personals, heißt es aus dem Mainzer Präsidium.

Dass Gafferinnen und Gaffer nur selten belangt werden, bestätigt auch eine Nachfrage bei der zentralen Bußgeldstelle in Speyer. Von einem Mitarbeiter dort heißt es, Bußgelder wegen Gaffens würden kaum verhängt.

Stellwände und QR-Codes: Maßnahmen gegen Gaffer

Ein anderer Ansatz im Kampf gegen Gaffer ist, ihnen die Möglichkeit zu nehmen, überhaupt etwas zu filmen oder zu fotografieren. Mittlerweile verfügen die Feuerwehren und Straßenmeistereien im Land über mobile Sichtschutzwände, die den Blick auf Einsatzstellen verhindern sollen. Solche Wände stehen jedoch nicht immer rechtzeitig zur Verfügung, um Unfallopfer vor neugierigen Blicken und Handykameras zu schützen.

Einen anderen Weg geht die Johanniter-Unfall-Hilfe. Seit 2021 wurden bundesweit mehr als 34 Rettungswagen mit großflächigen QR-Codes bedruckt. Taucht der Wagen vor eine Handykamera auf, ploppt mitten im Bild ein Link auf. Wer darauf klickt, landet auf einer Website, auf der groß "Achtung! Gaffen tötet!" steht, sowie Hinweise zum Verhalten an Unfallstellen.

In Rheinland-Pfalz sind jedoch - anders als in Baden-Württemberg - noch keine dieser Wagen im Einsatz. Derzeit befinde sich das Projekt noch in einer Pilotphase. Die Standorte in Rheinland-Pfalz hätten die vorgegebenen Kriterien nicht erfüllt, heißt es von den Johannitern. Zu den Kriterien bei der Auswahl der Rettungswachen zählten beispielsweise eine möglichst hohe Anzahl an durchgeführten Fahrten oder deren Nähe zu Autobahnen und Städten.

Die wissenschaftliche Auswertung einer begleitenden Studie läuft noch. Analysiert werden Protokolle aus den Rettungseinsätzen, Seitenaufrufe, die durch den QR-Code generiert wurden sowie Interviews mit Rettungsdienst-Mitarbeitenden. Ergebnisse soll es Mitte 2023 geben. Danach wird entschieden, ob das Projekt ausgebaut wird.