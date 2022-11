per Mail teilen

Im Kloster Eberbach im Rheingau sind die Innenminister der G7-Staaten zusammengekommen. Sie sprechen über die aktuellen Bedrohungen - etwa den Krieg in der Ukraine und Bedrohungen übers Internet wie Hacker-Angriffe auf Behörden. Die Kommunen hätten weder Zeit noch Geld, um ihre Daten ordentlich zu schützen, sagt Haya Shulman, Expertin für Cybersicherheit an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie sollten diesen Bereich deshalb an übergordnete Stellen abgeben.