Fußball der etwas anderen Art gibt es beim Fußballgolf, einer Mischung aus Fußball und Golf. Die Weltmeisterschaften dazu finden bis Sonntag in Dirmstein in der Pfalz statt. Hier gibt es laut Veranstalter die erste Fußballgolf-Anlage Deutschlands. Zur WM reisten über 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr als 10 Nationen an.