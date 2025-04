per Mail teilen

Bei einem Spiel der D-Jugend ist in Bad Ems eine Schiedsrichterin von Zuschauern verbal und körperlich angegriffen worden. Arianit Besiri vom Fußball-Verband Rheinland, der selbst als Schiedsrichter im Einsatz ist, spricht zwar von einem Einzelfall. Dennoch verweist der Bürgermeister von Morbach auf Probleme in der Gesellschaft, die sich auch im Fußball widerspiegelten. Viele würden denken: "Schuld sind immer die anderen", so Besiri.