Was uns diese Woche bewegt hat: In Koblenz steht der erste Handlanger des Assad-Regimes weltweit vor Gericht; Gregor S. steht nach der tödlichen Messerattacke auf den Sohn Richard von Weizsäckers in Berlin vor Gericht; das Bundeskabinett reagiert wegen der Zustände in Schlachthöfen mit strengeren Auflagen und Verboten; die Sanierung des Landtages in Mainz zieht sich hin und auf einer Party verstoßen Mainzer Polizisten gegen die Corona-Bestimmungen. mehr...