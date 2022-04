per Mail teilen

Ab Mai soll also auch die Regelung für Isolation und Quarantäne größtenteils fallen. Infizierte sollen sich zwar freiwillig isolieren, aber es soll keine Anordnung mehr durch das Gesundheitsamt kommen. Die Quarantäne für Kontaktpersonen entfällt komplett. Nur für Mitarbeitende in Gesundheitsberufen sollen noch strengere Regeln gelten. Kann so eine Regelung funktionieren?