Für Samstag: Lewentz zu 20 Jahre 9/11: die Terrorbedrohung bleibt

Auch 20 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA hält der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) die Terrorbekämpfung für eine Daueraufgabe. Mit diesem Zustand müsse man umgehen, sagte er im SWR-Interview.

Wir haben alle begreifen müssen, dass es Terrorismus als unmittelbare Bedrohung auch für uns in Rheinland-Pfalz gibt, so Lewentz. Das sei nach den Anschlägen vor 20 Jahren die wichtigste Veränderung in der Sicherheitspolitik gewesen. Reagiert habe das Land unter anderem mit einer gezielteren Polizei-Ausbildung. Spezialkräfte seien verstärkt worden.

Für die Bürger wird die Bedrohungslage laut Lewentz vor allem durch Einschränkungen und mehr Sicherheitskontrollen spürbar. Etwa an Karneval, bei Weihnachtsmärkten oder auf Flugreisen.

Im Augenblick sei es so, dass die Gefährdung aus Afghanistan nicht weniger geworden sei. Terrorgefahr drohe auch aus den afrikanischen Ländern Mali und Niger. Damit - so Lewentz wörtlich - weiß man, dass dieser Kampf absehbar nicht zu Ende sein wird.

Dirk Rodenkirch, SWR Redaktion Landespolitik