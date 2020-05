für MI: Länderchefs beraten mit Merkel über Lockerungen in der Corona-Krise

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer wird am Vormittag zusammen mit den anderen Länderchefs und Kanzlerin Merkel über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Dabei wird es auch darum gehen, wann die Gastronomie wieder öffnen darf. Die rheinland-pfälzische Landesregierung drängt nach eigener Aussage auf ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen. Kommt es dazu nicht, wird Rheinland-Pfalz ziemlich sicher eigene Wege gehen. Wirtschaftsminister Wissing kann sich vorstellen, dass die Gastronomie kommende Woche wieder öffnen darf und Hotels noch diesen Monat - natürlich unter Auflagen. Ein weiteres Thema heute: die Kitas, wobei die Notbetreuung in Rheinland-Pfalz bereits großzügiger geregelt ist als in den meisten anderen Ländern. Ob sich Bund und Länder bei Großveranstaltungen auf eine Besucherzahl festlegen werden, ist offen. Wahrscheinlicher dagegen ist, dass sie der 1. und 2. Fußball-Bundesliga erlauben werden, ihre Saisons zu Ende zu spielen. Oliver Böhm, SWR Redaktion Landespolitik