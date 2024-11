Wer ein bisschen "American Way of Life" in Deutschland mitbekommen will, muss nach Rheinland-Pfalz. Hier lebt die größte US-Community in Deutschland. Nicht die einzige Verbindung.

Fakt 1: "US-Flugzeugträger Rheinland-Pfalz"

Ok, das mit dem Flugzeugträger ist ein oft zitiertes und etwas abgedroschenes Bild, aber nirgendwo außerhalb der USA gibt es einen größeren US-Militärflughafen als die Airbase im pfälzischen Ramstein. Der Flugplatz ist das wichtigste Drehkreuz für Fracht- und Truppentransporte der US Air Force weltweit. Und regional der wichtigste Wirtschaftsfaktor: Auf rund 2,1 Milliarden Euro beziffert der Bürgermeister von Ramstein-Miesenbach, Ralf Hechler, die Summe, die pro Jahr "an Löhnen, Gehältern, Mieten sowie Aufträgen in Wirtschaft und Konsum in die Region fließt".

Auch das größte US-Krankenhaus außerhalb der USA - das Regional Medical Center - liegt unweit von Ramstein in Landstuhl. Derzeit entsteht ein milliardenschwerer Neubau im benachbarten Weilerbach. Seit 1974 ist zudem die NATO mit ihrer Kommandobehörde für Luftstreitkräfte in einem Gebäudekomplex auf der Airbase beheimatet. Außerdem gibt es noch US-Stützpunkte in Spangdahlem in der Eifel und in Baumholder im Hunsrück. Die ehemaligen US-Flugplätze Hahn (1952 - 1993) und Bitburg (1952 - 1994) wurden aufgegeben.

Fakt 2: Riesige US-Community in Rheinland-Pfalz

Bei dieser riesigen Militärpräsenz wundert es nicht, dass nirgendwo in Deutschland so viele Amerikaner auf vergleichsweise kleinem Raum leben wie in Rheinland-Pfalz. Von den insgesamt 122.475 US-Bürgerinnen und -Bürgern im Jahr 2023 (Quelle: Statista), wohnten nach Angaben des Statistischen Landesamtes etwa 50.000 in Rheinland-Pfalz. Ein Großteil von ihnen lebt im Großraum Kaiserslautern.

Grafik: In Rheinland-Pfalz leben die meisten US-Bürgerinnen und -Bürger in Deutschland. SWR

Fakt 3: Viele Städtepartnerschaften

Die enge Verbindung zeigt sich auch in den vielen Städtepartnerschaften. So hat beispielsweise Kaiserslautern gleich zwei US-Partnerstädte: Die älteste Partnerschaft besteht seit Juli 1960 zu Davenport (Iowa) am oberen Mississippi. Die Stadt galt wegen der starken Zuwanderung deutscher Immigranten als die deutscheste Stadt Amerikas. Im Jahr 2000 wurde die Partnerschaft zwischen Kaiserslautern und der Agrarmetropole Columbia im US-Bundesstaat South Carolina geschlossen.

Die Landeshauptstadt Mainz, in der etwa 550 US-Bürger wohnen, feiert in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum der Städtepartnerschaft zu Louisville im US-Bundesstaat Kentucky. Neben den kommunalen Verbindungen gibt es auch zahlreiche Kooperationsverträge zwischen rheinland-pfälzischen Schulen und Universitäten, die auf ein 1997 geschlossenes Partnerschaftsabkommen mit South Carolina zurückgehen.

Fakt 4: Starke wirtschaftliche Verbindungen

Welche wirtschaftliche Bedeutung die Amerikaner für Rheinland-Pfalz haben, zeigt folgendes Ranking:

Platz 3 im Tourismus: 368.279 Übernachtungen von US-Gästen im vergangenen Jahr. Nur aus den Niederlanden und Belgien kommen mehr ausländische Touristen nach Rheinland-Pfalz.

Platz 2 bei Exporten: Die USA sind der zweitwichtigste Handelspartner des Bundeslandes. 2023 wurden Waren im Wert von 5,8 Milliarden Euro aus Rheinland-Pfalz in die Vereinigten Staaten ausgeführt. Das waren vor allem pharmazeutische und chemische Erzeugnisse sowie Spezialmaschinen.

Platz 5 bei Importen: Es kamen in 2023 Waren im Wert von 3,1 Milliarden Euro nach Rheinland-Pfalz. Eingeführt wurden hauptsächlich Luftfahrzeuge, chemische Erzeugnisse und Ölfrüchte wie Raps.

Fakt 5: Lebensart, Halloween, Musik und American Football

Burger-Restaurants, Bowlingbahnen, zweisprachige Schilder - der "American Way of Live" ist gerade in der US-Hochburg "K-Town" (Kaiserlautern) deutlich sichtbar. Nirgendwo sonst kann man auf einem Weihnachtsmarkt so viel Live-Musik von amerikanischen Blues- und Soulbands hören wie hier. Und die Jagd nach Süßigkeiten in Gruselkostümen an Halloween war hier schon längst bekannt, bevor es im restlichen Deutschland zu einem Trend wurde.

Auf der US-Airbase in Ramstein gibt es einen großen Halloween-Store. Gabi Christmann

Der Austausch wird auch im Sport sichtbar. Amerikanische Besucher bei Spielen des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern sind genauso normal wie amerikanische Coaches (Trainer) in den immer zahlreicher werdenden American Football-Teams in Rheinland-Pfalz.