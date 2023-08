Neue Oberbürgermeisterin von Kaiserslautern offiziell im Amt

per Mail teilen

Im Februar wurde Beate Kimmel zur neuen Oberbürgermeisterin von Kaiserslautern gewählt. Ihr Vorgänger Klaus Weichel (beide SPD) war nach 16 Dienstjahren in den Ruhestand gegangen. Am Montag trat die neue Oberbürgermeisterin Beate Kimmel offiziell ihr Amt an.