Dass mehr Aufgaben auf weniger Schultern verteilt werden, hört man im Arbeitsleben immer wieder. Und dieser Trend ist offenbar auch in den Kirchen zu beobachten. Am Sonntag wurde in Hauenstein im Landkreis Südwestpfalz ein junger Pfarrer verabschiedet, der um die Versetzung in eine kleinere Gemeinde gebeten hatte, weil er sich der Vielzahl der Aufgaben nicht mehr gewachsen sah.