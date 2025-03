Traumhaftes Frühlingswetter gibt es zum Frühlingsanfang in Rheinland-Pfalz. Doch zum Wochenende wird Regen erwartet.

"Frühlingstemperaturen zum Frühlingsanfang", fasste es SWR-Wetterexperte Sven Plöger am Mittwoch in seiner Prognose zusammen. Laut dem Deutschen Wetterdienst gibt es zum heutigen Frühlingsanfang einen Wechsel aus Sonne und Wolken mit milden Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf 8 bis 2 Grad, in Tallagen bis 1 Grad. Auch am Freitag wird es überwiegend sonnig, mit Höchstwerten zwischen warmen 18 und 23 Grad. Im Tagesverlauf kommt Sahara-Staub auf, deswegen werde es etwas diesiger, so Sven Plöger.

Wolken und Regen am Wochenende

Am Samstag und Sonntag ziehen allerdings Wolken auf und es kann Regen geben. In der Nacht zum Samstag sind bei Temperaturen von 5 bis 9 Grad erste Regenschauer möglich. Auch am Tag wird es wolkig und es kommt vor allem in der Südhälfte zu Regenschauern, bei Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad. Am Sonntag bleibt es laut Wetterexperten mit ähnlichen Temperaturen wechselhaft, wobei kurze Gewitter nicht ausgeschlossen sind.

Richtiger Frühlingsanfang immer früher

Am 20. März um genau 10.01 Uhr ging der Frühling los - zumindest sagt das der Kalender, weil exakt zu diesem Zeitpunkt die Sonne genau senkrecht über dem Äquator stand. Das ist der kalendarische Frühlingsanfang. Der phänologische Frühlingsbeginn zeigt sich hingegen durch die Entwicklung der Pflanzen. Und der Startschuss dafür fällt immer früher. Hauptgrund dafür ist die Klimaerwärmung.