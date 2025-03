Optimale Bedingungen für den Frühspargel in Weisenheim am Sand (Kreis Bad Dürkheim) - eine Dreifach-Folie hat das weiße Gold in den vergangenen Wochen wachsen lassen. Jetzt wird gestochen. Ein Kilo Spargel kostet derzeit zwischen 8 und 22 Euro. In den nächsten Wochen wird mehr gestochen und dann wird der Spargel auch billiger.