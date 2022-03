Binger läuten den Frühling ein

per Mail teilen

Nicht nur das Thermometer klettert in diesen Tagen nach oben, auch die Stimmung der Rheinland-Pfälzer bessert sich mit den frühlingshaften Temperaturen. In Bingen genossen viele den ersten verkaufsoffenen Sonntag nach zwei Jahren Corona-Pandemie - und nahmen dafür auch nochmal die Maskenpflicht in Kauf.