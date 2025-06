per Mail teilen

Sonne satt und Wärme genug für einen Kaffee draußen: Das Wetter lockte zum Start ins Wochenende die Menschen in Rheinland-Pfalz vor die Tür. Wie sich das nach dem langen Winter angefühlt hat und warum man den Sonnenschein in den kommenden Tagen nutzen sollte, zeigen wir am Beispiel Bad Kreuznach.