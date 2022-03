Frühling kommt in Rheinland-Pfalz in Schwung - bis 19 Grad

Pünktlich zum Frühlingsanfang schwingen sich die Temperaturen nach und nach in die Höhe. Nachts bleibt es aber noch frostig.

Hochdruckgebiete im Doppelpack: Die zwei Hochs Peter und Oliver sind in diesen Tagen die Wettermacher in Deutschland und in Rheinland-Pfalz. Sie sorgen dafür, dass Wolken kaum eine Chance haben - Ausnahme ist der Westen von Rheinland-Pfalz.

Durch die kräftigen Hochdruckgebiete bleibt es nachts zwar noch frostig. Aber am Tag kann sich die Luft nach und nach erwärmen. Am Sonntag sollen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Vorderpfalz bis auf 15 Grad klettern. In der Hocheifel bleibt es hingegen mit 8 Grad noch deutlich frischer. Richtung Eifel bliebt es auch bewölkt und zeitweise ist leichter Regen möglich. Verantwortlich dafür ist ein Tiefdruckgebiet über den BeNeLux-Ländern.

Frühlingsbotschafter: Krokusse schießen jetzt überall aus dem Boden. dpa Bildfunk Picture Alliance

Sonne satt in Rheinland-Pfalz

Schon Montag sollen dann die Temperaturen vielerorts noch weiter nach oben gehen: Die Höchsttemperaturen werden mit 16 bis 19 Grad angegeben, selbst in höheren Lagen sollen es 14 bis 16 Grad werden.

Überwiegend sonnig und trocken wird es dann der Vorhersage zufolge auch am Dienstag. Biergärten und Café-Terrassen dürften sich bei milden 17 bis 19 Grad großer Beliebtheit erfreuen.

In den Nächten bleibt es in den kommenden Tagen weiter frostig - Sommer ist eben noch nicht. Die Temperaturen können noch immer unter den Gefrierpunkt rutschen.