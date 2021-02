Vor wenigen Tagen noch Schnee, Eis und glatte Straßen - am Wochenende schaut der Frühling vorbei. Laut Wetterdienst kann sich Rheinland-Pfalz auf viel Sonne und Temperaturen knapp unter 20 Grad freuen.

Zum Wochenende können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland auf zweistellige Temperaturen einstellen. "Eine richtig schönes Frühlingswochenende" stehe bevor, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag.

"Ungewöhnlich mild" am Samstag und Sonntag

Der Samstagmorgen startet laut DWD wolkig und mit etwas Nebel; im Laufe des Tages zeige sich dann aber die Sonne und es bleibe trocken. Es wird mit Höchstwerten zwischen 13 und 17 Grad "ungewöhnlich mild". Im Bergland werde es etwas kühler bei Temperaturen bis an die 12 Grad. Auch am Sonntag rechnet der Wetterdienst mit Sonnenschein: Dann liegen die Höchstwerte der Prognose zufolge sogar zwischen 14 und 18 Grad. Niederschlag gebe es nicht.

Wärmerekord für Februar im Jahr 1960

Es wird zwar frühlingshaft am Wochenende, für einen Temperaturrekord in einem Februar wird es nach Angaben des DWD aber nicht reichen. Der stammt aus dem Jahr 1960 - damals wurden am 29. Februar in Kaiserslautern 22,5 Grad gemessen.

"Der Februar verläuft wettertechnisch durchaus sehr gegensätzlich, vermag also nach eiskaltem Winterwetter gerne auch mal mit verfrühter Frühlingswärme zu überraschen", so Diplom-Meteorologe Adrian Leyser. Insofern sei der aktuelle Februar eine Art Paradebeispiel.

Vor gut einer Woche war in Rheinland-Pfalz noch bibbern angesagt. Bei Minusgraden im zweistelligen Bereich in den Nächten und Frost auch tagsüber - wenn auch bei meist strahlendem Sonnenschein. Erst seit Sonntag wurde es allmählich wärmer.