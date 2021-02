per Mail teilen

Schnee, Frost und Eis: In Rheinland-Pfalz wird es in den kommenden Tagen klirrend kalt. Selbst Meteorologen zeigen sich von der Heftigkeit der Kältewelle überrascht.

Laut Deutschem Wetterdienst wird der Schneesturm, der derzeit über Deutschland fegt, am Montag zwar weitgehend an Rheinland-Pfalz vorbeiziehen. Dennoch komme es zu leichten Schneefällen und Frost. Im Laufe des Tages sollen sich die Temperaturen zwischen minus sieben und minus ein Grad einpendeln. Zwischen dem Saarland und der Vorderpfalz ist es wärmer mit null bis drei Grad.

"So etwas seit acht Jahren nicht gesehen "

In der Nacht zum Dienstag kann dann örtlich etwas Schnee fallen. Hinzu kommt strenger Frost zwischen minus fünf und minus zwölf Grad. "Es wird eiskalt", sagte eine Meteorologin des DWD. "So etwas habe ich in den vergangen acht Jahren nicht gesehen."

Am Dienstag lockert der Himmel etwas auf. Im Norden liegen die Höchsttemperaturen zwischen minus acht und minus vier Grad. Im Süden bleibt es etwas wärmer mit minus drei bis null Grad. Hinzu kommt ein schwacher bis mäßiger Wind aus allen Richtungen. Am Mittwoch bleibt es weiter frostig, zeitweise scheint die Sonne.

Temperaturgefälle bis zu 20 Grad

Meteorologen hatten schon vor dem Wochenende von einem "denkwürdigen Ereignis mit Seltenheitswert" gesprochen - und Vergleiche gezogen zum Winter 1978/79, als bei einer Schneekatastrophe in Norddeutschland das Verkehrs-, Versorgungs- und Kommunikationsnetz zusammengebrochen war.

Zwischen Nord- und Süddeutschland erwarteten Experten ein Temperaturgefälle von rund 20 Grad. "So etwas kommt nicht alle Tage vor", sagte Meteorologe Sebastian Altnau vom Deutschen Wetterdienst am Freitag in Offenbach. Während für Nord- und Ostdeutschland Schneestürme und Dauerfrost vorhergesagt worden waren, gab es im Süden Deutschlands teils frühlingshafte Temperaturen.

Das sorgt für die Kältewelle

Ursache für das seltene Wetterphänomen ist zum einen das über Gibraltar liegende Tiefdruckgebiet "Tristan", das einen kräftigen Schwall feucht-milder Luft in den Süden strömen lässt. Vom Nordmeer bis ins östliche Mitteleuropa herrscht zum anderen hoher Luftdruck. Dadurch fließt extrem kalte Luft aus der Polarregion direkt in den Norden Deutschlands.