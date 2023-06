Fronleichnam ist ein katholischer Feiertag. Er wird zehn Tage nach Pfingsten begangen und soll an die Gegenwart von Jesus Christus im geweihten Brot, der sogenannten Hostie, und im Wein erinnern. Das Besondere an Fronleichnam: Er wird in vielen Kirchengemeinden sehr bunt gefeiert, mit Prozessionen und Blumenteppichen. So zum Beispiel auch in Speyer.