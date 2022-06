Fronleichnam: Hunderte Gläubige bei Gottesdienst in Speyer

Mehr als 500 Menschen kamen am Donnerstag zum Fronleichnamsgottesdienst in den Dom in Speyer. Im Mittelpunkt stand die Hostie, das geweihte Brot. Sie steht als Symbol für die Gegenwart Jesu Christi. In einer Prozession wurde sie begleitet, von Gläubigen und Ordensleuten, bei strahlendem Sonnenschein zum Dom getragen.