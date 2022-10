Wird die Abgabefrist für die Grundsteuer verlängert?

Was ist das für ein Aufwand, wenn ein ganzes Museum umzieht. Jahrelang haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz diese Aktion geplant. Vom Kurfürstlichen Schloss geht es in einen Neubau in der Altstadt. In mehreren Etappen. Und bei der Etappe am Montag drohten jede Menge Fallstricke. mehr...