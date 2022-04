Nur makelloses Gemüse schafft es in den Verkauf

per Mail teilen

Nun hat sie begonnen - die Frischgemüse-Saison in Rheinland-Pfalz. Allerdings sind die Ansprüche für Gemüse sehr hoch: So schaffen es beispielsweise nur Salatköpfe mit einem bestimmten Gewicht und ohne ein welkes Blatt auf die Verkaufstheke in den Supermärkten.