Theater-Künstler begeistern Publikum auf den Straßen von Trier

Premiere in Trier: Beim ersten Fringe-Festival in der Stadt fanden fanden Theatervorstellungen, Seiltanz oder Jonglage nicht auf der Bühne, sondern auf Plätzen und in den Straßen statt. Dazu wurden internationale Künstler aus Kanada, Australien, Finnland, Belgien, Luxemburg oder Frankreich eingeladen. Vorbild ist das "Fringe"-Festival im schottischen Edinburgh. Dort treten jedes Jahr Theatergruppen, Jongleure und Künstler aus aller Welt auf.