Vor 75 Jahren richtete eine Atombombe im japanischen Hiroshima unendliches Leid an. In Rheinland-Pfalz haben Menschen vielerorts der Opfer gedacht. In Büchel in der Eifel, wo bis heute Atomwaffen lagern sollen, hielten Aktivisten eine Mahnwache ab. In Mainz sprach sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer für ein Verbot von Nuklearwaffen aus.