Bad Ems: Demonstranten fordern Frieden in der Ukraine

In verschiedenen Orten in Rheinland-Pfalz haben am Montagabend Menschen für Frieden in der Ukraine demonstriert. In Bernkastel-Kues zum Beispiel gingen etwa 150 Menschen auf die Straße. In Bad Ems waren es etwa 120. Die Aktion mit dem Namen "Friedenszeichen" soll ab sofort jede Woche stattfinden.