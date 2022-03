Die Angriffe im Ukraine-Krieg gehen seit über drei Wochen weiter. In vielen rheinland-pfälzischen Städten wollen Menschen heute wieder ein Zeichen für den Frieden in der Ukraine setzen.

Besonders viele Menschen werden heute am Abend um 19 Uhr zu einer Lichterkette in Speyer erwartet. Vor zwei Wochen nahmen rund 3.000 Menschen in der Speyerer Fußgängerzone teil.

Mehrere Friedensaktionen in der Pfalz

In Deidesheim (Kreis Bad Dürkheim) soll es am 11:30 Uhr eine Friedenswache mit einer Menschenkette geben. In Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) findet ein Friedensgebet ab 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Ludwig statt. In Leimersheim (Kreis Germersheim) versammeln sich in der Gaststätte "Rheinschänke" für eine Benefizaktion regionale Künstler. Ihre Werke sollen zugunsten der Ukraine verkauft werden.

In Dahn (Kreis Südwestpfalz) findet eine Friedensdemonstration ab 16 Uhr im Dahner Kurpark statt.

Große Friedensdemo in Mainz

Auch Mainzer Parteien rufen für Sonntag zur Friedenskundgebung zum Krieg in der Ukraine am Gutenbergplatz ab 12 Uhr auf. Mit im Programm sind Redebeiträge von verschiedenen Parteien und Organisationen.

Spendenaktion von mehreren Kinos in RLP

Mehrere Kinos in Rheinland-Pfalz planen eine Spendenaktion für Menschen in der Ukraine. Landesweit wird zum Beispiel in Kaiserslautern, Mainz, Ludwigshafen, Trier und Koblenz am Sonntagabend der Dokumentarfilm "Klitschko" gezeigt werden. Der Film handelt von Wladimir Klitschko und seinem Bruder Vitali, dem heutigen Bürgermeister von Kiew. Die Erlöse sollen an Kinderhilfsprojekte in der Ukraine gehen.